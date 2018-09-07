Активисты из Екатеринбурга собрали на календари с цитатами Сталина в полтора раза больше денег, чем планировали

В Екатеринбурге активисты собирали средства на календарь с изображением и цитатами Иосифа Сталина. Они получили в полтора раза больше денег, чем изначально планировалось, передает корреспондент Накануне.RU. Сбор средств был организован на площадке boomstarter.ru.

Так, сбор средств завершился 26 августа. За два месяца активистам удалось собрать 232 тыс. 450 руб.

Автор проекта Кирилл Корицкий сообщил Накануне.RU, что макеты были отправлены в печать, в скором времени планируется начало продаж.

"На данный момент мы планируем выпустить 2,5 тыс. календарей. Если спрос будет выше, то будем допечатывать. В прошлом году не хватило на всех, решили заранее сделать побольше. Что касается сроков, то мы пообещали, что уже в ноябре начнем высылать их", - отметил Корицкий.

По его словам, тираж нового календаря превосходит прошлогодний, также обновлен сам дизайн календаря.

Заказать календарь сможет каждый желающий, сделать это можно будет в том числе через официальную группу в социальной сети "вконтакте". Планируется также продавать календари в розницу. "Есть уже договоренность с двумя московскими оптовиками. Мы планируем это расширять", - отметил Корицкий.

Добавим, что это не первый проект екатеринбуржцев. Ранее для популяризации советских идей в обществе они выпустили одностраничный календарь на 2017 год тиражом 1 тыс. экземпляров. В прошлом году авторы впервые выпустили календарь со Сталиным, который также побил рекорды по сбору средств.