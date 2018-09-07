07 Сентября 2018
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В Томске охрана магазина вызвала группу быстрого реагирования для задержания первоклассницы

В Томске полиция выясняет обстоятельства происшествия в одном из магазинов, где якобы вызвали вооруженную охрану, заподозрив ребенка в краже леденца.

СМИ сообщили, что охранник задержал семилетнюю девочку и вызвал вооруженную группу быстрого реагирования. При этом школьница хотела расплатиться за конфету. Матери девочки удалось уговорить охранников отпустить ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в ГУМВД по региону, выясняются все обстоятельства конфликта. После этого будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее в Екатеринбурге был вынесен приговор по делу об избиении инвалида в одном из торговых центров.

Напомним, инцидент произошел в мае этого года. Ранее сообщалось, что когда юноша с ДЦП выходил из магазина, к нему подошел некий мужчина и избил, а потом отвел на улицу и сказал, чтобы тот здесь больше не появлялся. Родственники пострадавшего считают, что это был охранник торгового центра, а сделал он это потому, что инвалид мог повредить выставленную в магазине технику.

При этом в самом торговом центре утверждали, что на инвалида напал не охранник, а обычный посетитель.


Теги: томск, охрана, девочка, магазин



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В Томске охрана магазина вызвала группу быстрого реагирования для задержания первоклассницы

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