Водитель из Добрянки, утопивший в Каме двух женщин, получил 7,5 лет колонии

Суд приговорил водителя к семи с половиной годами колонии общего режима и обязал заплатить потерпевшим 1 млн руб. компенсации морального вреда.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 мая в Добрянке. "ВАЗ-2114", в которой находились водитель и две пассажирки, слетела с набережной в Каму. 34- и 36-летняя женщины погибли. В момент аварии управлявший машиной мужчина был пьян. Во время расследования выяснилось, что легковушка эксплуатировалась в неисправном состоянии, задние двери невозможно было открыть изнутри. Ранее водитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.