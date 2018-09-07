07 Сентября 2018
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Водитель из Добрянки, утопивший в Каме двух женщин, получил 7,5 лет колонии

В Добрянке наказан водитель, утопивший в Каме автомобиль и двух людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

Суд приговорил водителя к семи с половиной годами колонии общего режима и обязал заплатить потерпевшим 1 млн руб. компенсации морального вреда.

Напомним, трагедия произошла рано утром 31 мая в Добрянке. "ВАЗ-2114", в которой находились водитель и две пассажирки, слетела с набережной в Каму. 34- и 36-летняя женщины погибли. В момент аварии управлявший машиной мужчина был пьян. Во время расследования выяснилось, что легковушка эксплуатировалась в неисправном состоянии, задние двери невозможно было открыть изнутри. Ранее водитель неоднократно привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.


Теги: Добрянка, причал, машина, пассажир, смерть



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Водитель из Добрянки, утопивший в Каме двух женщин, получил 7,5 лет колонии

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