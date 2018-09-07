В Минфине не видят причин поддерживать добычу в Югре новыми льготами

Спад добычи нефти в Западной Сибири обусловлен тем,что в новых центрах добычи государство создает более комфортные условия для работы нефтяных компаний, заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов России Алексей Сазанов на Московском финансовом форуме. Но, по его словам, негативная динамика не требует введения дополнительных льгот для региона, передает корреспондент Как передает корреспондент Накануне.RU

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По итогам 2017 г. на Ханты-Мансийский автономный округ приходилось 46% добываемой в России нефти, в 2015 г. доля было больше на 2%. Во всем Западно-Сибирском бассейне - добывается 60% жидких углеводородов. Тренд на снижение добычи (в 2017 г. в Югре она сократилась на 1,6% к уровню 2016 г.) власти надеются переломить за счет новых налоговых режимов, а также вовлечения в разработку ТРИЗов.

В Минфине объяснили нисходящий тренд созданием более комфортных условий в новых регионах добычи.

"Мы очень комфортные условия создали в новых регионах добычи, все новые месторождения в новых регионах нефтедобычи автоматически попадают под НДД. Там доходность инвестиций и предсказуемость доходности выше, чем в браунфилдах Западной Сибири, где мы вводим дополнительные слагаемые в НДПИ и так далее. Компании в новых регионах защищены от непредсказуемости, поэтому они инвестируют в Восточную Сибирь, Коми, север Ямала, Якутию", - сказал Алексей Сазанов.

При этом, по его словам, месторождения запсиба по-прежнему дают приемлемую доходность. По мере того, как месторождения в новых центрах добычи будут истощаться, компании переориентируют инвестиции в прежний регион добычи и наблюдаемый сегодня спад замедлится.

"Каких-то дополнительных стимулах для Западной Сибири создавать не нужно с учетом того,что мы ввели НДД и начали экспериментировать", - сказал Сазанов.

Добавим, что экс-министр природных ресурсов Сергей Донской в рамках дискуссии МФФ заявил, что Правительство может вернуться к обсуждению новых льгот для месторождений Западной Сибири, когда спад добычи выйдет на более серьезные уровни. Он не согласился с представителем Минфина относительно причин падения добычи в регионе.

"Западная Сибирь - территория, где есть высокие перспективы, но там нужен новый уклад в разработке месторождений. Здесь много выработанных месторождений, трудноизвлекаемых запасов, для добычи которых нужны новые технологии и новые условия", - сказал Донской.