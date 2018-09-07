07 Сентября 2018
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Уральский ФО

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Почти все матчи 1/16 финала Кубка России по футболу будут сыграны в конце сентября

Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил даты проведения матчей 1/16 финала Кубка России сезона 2018/19. Больше всего противостояний состоится 26 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.
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Так, 25 сентября состоится всего одна игра между нижнекамским "Нефтехимиком" и "Уралом" из Екатеринбурга. Зато на следующий день будет сыграно сразу 12 матчей: "Балтика" (Калининград) - "Локомотив" (Москва), "Черноморец" (Новороссийск) - "Спартак" (Москва), "Динамо" (Барнаул) - "Оренбург", "Волгарь" (Астрахань) - "Зенит" (Санкт-Петербург), "Чайка" (Песчанокопское) - "Анжи" (Махачкала), "Сызрань-2003" - "Ростов", "Химки" - "Рубин" (Казань), "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" (Грозный), "Нижний Новгород" - "Уфа", "Торпедо" (Москва) - "Динамо" (Москва), "Луки-Энергия" (Великие Луки) - "Енисей" (Красноярск) и "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - "Арсенал" (Тула).

27 сентября сыграют курский "Авангард" и "Краснодар", а также "Тамбов" примет самарские "Крылья Советов". Еще один матч вынесен на 10 октября: "Тюмень" встретится с московским ЦСКА.

Как сообщало Накануне.RU, стадия 1/32 финала Кубка России обернулась скандалом: главный тренер хабаровского СКА Вадим Евсеев внезапно покинул пресс-конференцию после матча с владивостокским "Лучом". Это случилось после провокационных вопросов о судействе.


Теги: Кубок России, даты, РФС



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Почти все матчи 1/16 финала Кубка России по футболу будут сыграны в конце сентября

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Ранее 24.08.2018 13:26 Мск "Урал" поборется с "Нефтехимиком" в 1/16 финала Кубка России по футболу

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