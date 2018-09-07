Евгений Куйвашев и заместитель Генсека ООН обсудили заявку Екатеринбурга на проведение "ЭКСПО-2025"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился сегодня, 7 сентября, с заместителем Генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Алисон Смейл, чтобы обсудить заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки "ЭКСПО-2025" передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Екатеринбург имеет очень хорошие международные связи и заинтересован в них. Я сегодня встречалась со студентами. Была очень впечатлена их знаниями, глобальным развитием, их интересом международными делами. И этот дух надо поддерживать, усиливать и развивать", – заявила Алисон Смейл.

Во время визита в Екатеринбург госпожа Смейл также посмотрит вместе с губернатором спектакль "Екатерина Великая" в театре музыкальной комедии, музыку к которому написал ее муж - композитор Сергей Дрезнин.

Визит Алисон связан и с активной деятельностью региональных и городских властей по продвижению заявки города на право проведения Всемирной выставки "ЭКСПО-2025". Внимание госпожи Смейл к региону обусловлено профессиональным интересом в контексте осуществляемой странами глобальной повестки устойчивого развития ООН и проведением заявочной кампании.