Выберут руководящие органы, определят сборщиков подписей. Челябинские коммунисты готовятся к референдуму по пенсионной "реформе"

Челябинский обком КПРФ собирает инициативную группу для проведения референдума по пенсионной "реформе". Первое собрание инициативной группы, на котором будут выбраны руководящие органы и подготовлены документы для ее регистрации, пройдет в это воскресенье, 9 сентября. Затем документы будут поданы в региональную избирательную комиссию. Эксперты не исключают, что челябинскую подгруппу могут зарегистрировать, но на проведение референдума это не повлияет – у властей достаточно инструментов, чтобы его "похоронить", передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказали Накануне.RU в Челябинском обкоме КПРФ, на собрании инициативной группы будут зарегистрированы участники группы, выбраны руководящие органы и определены люди, которые будут заниматься сбором подписей, в случае регистрации центральной группы.

"Все эти процедуры будут проведены 9 сентября. Документы будут сданы в областную избирательную комиссию, которая даст ответ по регистрации. Затем информация передается в ЦИК. Как только будут зарегистрированы группы в 43 регионах, ЦИК зарегистрирует центральную группы. И с этого момента будет 45 дней для сбора подписей", - рассказали в КПРФ.

На референдум предложено вынести вопрос: "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого даёт право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), повышаться не должен?".

3 сентября КПРФ уведомила облизбирком об организации собрания региональной инициативной группы. В избирательной комиссии Челябинской области Накануне.RU рассказали, что собрание будет правомочно, если в нем примут участие не менее 100 участников референдума. После подачи документов на регистрацию у облизбиркома будет 15 дней, чтобы проверить документы на соответствие законодательству.

В ряде субъектов коммунистам уже отказали в регистрации инициативной группы для проведения референдума. Например, в Тюмени вопрос для референдума коммунистов был аналогичен по формулировке вопросу другой инициативной группы, которой референдум провести разрешили.

В избирательной комиссии Южного Урала объяснили, что основанием для отказа в регистрации региональной подгруппы является невыполнение требований, предусмотренных статьей 7 ФКЗ "О референдуме Российской Федерации", либо несоответствие вопроса референдума требованиям, предусмотренным статьей 6 настоящего Федерального конституционного закона. В частности, вопрос, который выносится на референдум, должен быть однозначным и исключать возможность его множественного толкования. Разные инициативные группы могут предложить для вынесения на референдум только разные вопросы.

При этом в облизбиркоме не смогли оперативно ответить, были ли уже поданы в избирательную комиссию документы на регистрацию другой инициативной группы для проведения референдума по пенсионной "реформе".

Политолог Александр Подопригора считает, что челябинскую подгруппу могут зарегистрировать, но сам референдум не состоится.

"Думаю, что зарегистрируют, нет, тогда будут судиться. Зачем власти лишняя головная боль? Референдум в любом случае застопорится на других уровнях. Власть всячески старается этот референдум как минимум отложить в долгий ящик, чтобы о нем потихоньку все забыли. Вопрос по повышению пенсионного возраста закрыт соответствующим решением президента, поправки уже поданы в Госдуму. Это такая возня, которая нужна только партиям, чтобы показать свою мнимую оппозиционность, а у властей достаточно инструментов, чтобы этот референдум похоронить. Так и будет, не зависимо от того, зарегистрируют в Челябинске группу или нет", - говорит он.