"Партия Дела" опубликовала запись, на которой предположительно алтайский чиновник говорит о директиве о снятии с выборов

В Сети на You-Tube-канале "Партии Дела" появилась аудиозапись, на которой человек с голосом главы администрации Шебалинского района Республики Алтай Андрея Цыгулева на встрече с кандидатами от партии объясняет причину снятия их с муниципальных выборов. В частности он говорит о наличии "указивы" из аппарата главы региона снять партию с выборов, а также рассказывает о рисках при принятии другого решения.

Встреча состоялась в начале августа. Человек с голосом Цыгулева назвал "наисерьезнейшим" вопрос, который лежал в повестке беседы.

Он отметил, что с центрального аппарата пришла директива, и "с ног на голову все поставили". "Мне конкретно сказали, что не должно быть "Партии Дела", но почему, пока никто не объясняет", - подчеркнул он.

"По телефону никто ничего не говорит. Но у нас и "фсбшники" приезжали, и прокуратура. И все на ушах стоят в правительстве… Мне сказали, что партия финансируется за счет иностранных фондов, дальше уже не дорассказано", - сказал предположительно Цыгулев присутствующим.

На это секретарь федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин, комментируя СМИ ситуацию, отметил, что в мае текущего года партия была проверена и не была замечена в иностранном финансировании. "Были проверены не просто все источники финансирования партии, но и все расходные документы. Это даже не смехотворно, это анекдотично", - заявил он.

Человек с голосом чиновника признался, что он "сам в шоке" от поступивших распоряжений. "Я в большей степени производством занимался, никогда в политические вещи нос не совал. Боюсь, за себя лично переживаю", - отметил предположительно чиновник, добавив, что он пытался "выехать в правительство региона" в связи с этой ситуаций, но ему не дали на это добро.

В пресс-службе "Партии дела" Накануне.RU прокомментировали, что отказы в регистрации Шебалинской и Кош-Агачской избирательными комиссиями "были написаны как под копирку". Основания для снятия с выборов кандидатов в партии считают абсурдными.

Как ранее пояснял Лапушкин, в качестве одной из причин для отказа в регистрации избиркомы муниципалитетов назвали отсутствие уведомления регуправления Минюста о проведении общего собрания регионального отделения по выдвижению списка кандидатов.

"Ни в одном законе не прописаны ни право, ни обязанность партии извещать Минюст. Более того, право это есть у самих избирательных комиссий, и оно прописано в "Методических рекомендациях по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления", разработанных Центральной избирательной комиссией", - прокомментировали Накануне.RU в пресс-службе партии.

"Впрочем, если верить возражениям Шебалинской территориальной избирательной комиссии, которые она составила на наш судебный иск, "отсутствие в законе указания на обязанность извещать не может означать отсутствие такой обязанности". Так что, следуя этой логике, мы, видимо, должны были на всякий случай известить все ведомства вне зависимости от того, говорит ли нам это делать закон или нет", - добавили в "Партии Дела".

Также, напомним, секретарь федерального совета "ПД" информировал о том, что партия подавала иски с требованием отменить решения об отказе в обоих районах, однако решения обоих судов (Шебалинского и Кош-Агачского) содержат схожие основания для отказа в удовлетворении требований истца.

Оперативный комментарий администрации Шебалинского района Алтая редакции получить не удалось.