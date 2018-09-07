07 Сентября 2018
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Губернатор Прикамья обсудил с главой ФАС увеличение инвестиций в газификацию края

Губернатор Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Стороны обсудили увеличение инвестиций в строительство газораспределительных сетей в Прикамье и заключение регуляторного контракта.

По данным "Ъ", ранее ФАС предложила "Газпрому" направить часть доходов от тарифной деятельности на газификацию края. Эту инициативу поддержал губернатор, но ФАС не смогла договориться с топ-менеджментом пермских газовых компаний о сокращении ряда расходов.

Напомним, что "Газпром" в 2018 г. увеличил финансирование газификации края с 200 до 575 млн руб.


Теги: Максим Решетников, Игорь Артемьев, ФАС России, газификация



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Губернатор Прикамья обсудил с главой ФАС увеличение инвестиций в газификацию края

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