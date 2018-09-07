The Telegraph: "Отравители" Скрипалей представлялись бизнесменами из Петербурга

Издание The Telegraph сообщило, что подозреваемые в отравлении Скрипалей "агенты ГРУ" получили визы через консульство Великобритании в Санкт-Петербурге.

Напомним, 5 сентября Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей. Сообщается, что это некие Александр П. и Руслан Б.

В британском консульстве они представились в качестве бизнесменов, утверждает газета.

В своих анкетах подозреваемые написали, что работают в сфере международной торговли. Кроме того, пишет издание, они представили выписки со своих банковских счетов, на которых лежали тысячи фунтов.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что двое россиян, подозреваемых по "делу Скрипалей", явлются офицерами ГРУ.