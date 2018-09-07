На Ямале в пятый раз вернули следователю дело о халатности опеки, "не заметившей" издевательства больной матери над сыном

В пятый раз возвращено сотрудникам СК уголовное дело сотрудника опеки мэрии Лабытнанги. Он "просмотрел" момент, когда надо было изымать из семьи ребенка, которого мать год избивала, а однажды зимой бросила в сугроб и ушла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, об этой истории, случившейся еще в ноябре 2015 года, стало известно 27 января 2017 г.. В сеть попало видео с камеры видеонаблюдения, установленной в ТЦ "Ямал" в Лабытнанги. Женщина, как выяснилось, не совсем здоровая психически, дважды – в здании и на улице – жестоко избивает маленького сына. Поводом якобы стало вовремя не пришедшее на карту детское пособие. На улице женщина взяла ребенка за ногу и руку, и швырнула в сторону проезжей части. Мальчик упал в сугроб и остался лежать, а мать спокойно ушла. На помощь ребенку кинулись случайные прохожие. Во время прокурорской проверки выяснилось, что мать с октября 2014 по январь 2016 года избивала сына. Судебно-психиатрическая экспертиза нашла у нее психическое расстройство, которое лишило родительницу возможности осознавать характер своих действий и руководить ими. В итоге суд отправил ее на принудительное лечение.

В апреле 2016 г. против сотрудника опеки, который "проглядел" ситуацию, сотрудники окружного управления СКР возбудили дело о халатности. По версии следствия, обвиняемый не инициировал изъятие ребенка из семьи, хотя на то были основания. Изучение материалов дела показало, что предъявленное обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам.

Вопреки выводам следствия, материалы уголовного дела не содержали данных о причинах, требующих незамедлительного изъятия ребенка из семьи. Экспертиза не нашла связи между бездействием чиновника и травмами, которые получил ребенок. Прокуратура округа четырежды возвращала дело на доследование. Решения признаны обоснованными Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Несмотря на то, что дополнительное расследование не нашло новых доказательств, в сентябре материалы вновь ушли прокурору для утверждения обвинения. 6 сентября дело в пятый раз возвращено прокурору для доследования.