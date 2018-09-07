07 Сентября 2018
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

На Ямале в пятый раз вернули следователю дело о халатности опеки, "не заметившей" издевательства больной матери над сыном

В пятый раз возвращено сотрудникам СК уголовное дело сотрудника опеки мэрии Лабытнанги. Он "просмотрел" момент, когда надо было изымать из семьи ребенка, которого мать год избивала, а однажды зимой бросила в сугроб и ушла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, об этой истории, случившейся еще в ноябре 2015 года, стало известно 27 января 2017 г.. В сеть попало видео с камеры видеонаблюдения, установленной в ТЦ "Ямал" в Лабытнанги. Женщина, как выяснилось, не совсем здоровая психически, дважды – в здании и на улице – жестоко избивает маленького сына. Поводом якобы стало вовремя не пришедшее на карту детское пособие. На улице женщина взяла ребенка за ногу и руку, и швырнула в сторону проезжей части. Мальчик упал в сугроб и остался лежать, а мать спокойно ушла. На помощь ребенку кинулись случайные прохожие. Во время прокурорской проверки выяснилось, что мать с октября 2014 по январь 2016 года избивала сына. Судебно-психиатрическая экспертиза нашла у нее психическое расстройство, которое лишило родительницу возможности осознавать характер своих действий и руководить ими. В итоге суд отправил ее на принудительное лечение.

В апреле 2016 г. против сотрудника опеки, который "проглядел" ситуацию, сотрудники окружного управления СКР возбудили дело о халатности. По версии следствия, обвиняемый не инициировал изъятие ребенка из семьи, хотя на то были основания. Изучение материалов дела показало, что предъявленное обвинение не соответствует фактическим обстоятельствам.

лабытнанги, взбесившаяся мамаша(2016)|Фото: sledcom.ru

Вопреки выводам следствия, материалы уголовного дела не содержали данных о причинах, требующих незамедлительного изъятия ребенка из семьи. Экспертиза не нашла связи между бездействием чиновника и травмами, которые получил ребенок. Прокуратура округа четырежды возвращала дело на доследование. Решения признаны обоснованными Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Несмотря на то, что дополнительное расследование не нашло новых доказательств, в сентябре материалы вновь ушли прокурору для утверждения обвинения. 6 сентября дело в пятый раз возвращено прокурору для доследования.


Теги: Следственный комитет Ямала, полиция, Лабытнанги, избиение, ребенок



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На Ямале в пятый раз вернули следователю дело о халатности опеки, "не заметившей" издевательства больной матери над сыном

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