07 Сентября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Украина планирует ввести уголовную ответственность для россиян за поездки в ДНР и ЛНР

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, согласно которому россияне, приезжающие в ДНР и ЛНР, будут попадать под уголовную ответственность.
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Визит в ДНР и ЛНР будет считаться "незаконным пересечением государственной границы вне пунктов пропуска". Специально для граждан России прописано наказание - лишение свободы на срок до трех лет. Повторно - на 5 лет.

При этом такая же ответственность предусмотрена и при посещении Крыма, который Украина считает своей территорией, а въезд на полуостров со стороны Кубани тоже будет считаться "незаконным пересечением государственной границы вне пунктов пропуска".

Это означает, что любой гражданин России, который приехал в Крым, а также ДНР или ЛНР, потенциально имеет тюремный срок на Украине.

Кроме того, в законе записано, что пересечение гражданином России границы в пунктах пропуска с документами, которые содержат недостоверные сведения, также карается сроком до трех лет.

В законопректе вводится расплывчатое юридическое понятие "лицо, которое действует в интересах страны-агрессора", что дает украинскому режиму широкий простор для толкования и возможность арестовать практически любого человека.


Теги: Украина, граница, ДНР, ЛНР



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Украина планирует ввести уголовную ответственность для россиян за поездки в ДНР и ЛНР

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