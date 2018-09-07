07 Сентября 2018
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Накопленная добыча нефти на Уватском проекте превысила 90 миллионов тонн

"Дочка" "Роснефти" компания "РН-Уватнефтегаз" добыла 90 млн тонну нефти с начала освоения Уватского проекта, сообщили Накануне.RU в управлении информационной политики "Роснефти".
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Компания "РН-Уватнефтегаз" занимается разведкой и разработкой группы Уватских месторождений, расположенных в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской области. На месторождениях применяются технологии конвейерного бурения, операции гидроразрыва пласта.

Первая скважина была пробурена весной 2007 г. на Восточном Увате, в 2008 г. построен магистральный нефтепровод протяженностью 264 км от Усть-Тегусского месторождения до нефтеперекачивающей станции Кальчинского месторождения. Это позволило запустить Урненское и Усть-Тегусское месторождения. В 2018 г. в эксплуатацию были введены 54 скважины. Общее количество нефтяных скважин превышает 700.

Среднесуточная добыча составляет более 27 тыс. тонн нефти.


Теги: уватское месторождение, рн-уватнефтегаз, нефть, добыча



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Накопленная добыча нефти на Уватском проекте превысила 90 миллионов тонн

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