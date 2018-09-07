Нефтеюганский суд вернул на выборы голодавшего "единоросса"

Нефтеюгаский суд удовлетворил апелляционную жалобу на решение о снятии с выборов кандидата в депутаты гордумы Дмитрия Третьякова. Кандидат от "Единой России" восстановлен в правах, передает корреспондент Накануне.RU.

Третьяков может продолжать агитацию, его фамилия будет в бюллетене на довыборах депутат 9 сентября, сообщили в ТИК Нефтеюганска.

Ранее суд снял кандидата с выборов из-за раздачи воздушных шаров, которые посчитал подкупом избирателей. Выпуск продукции был оплачен из избирательного фонда и согласован с избиркомом.

В знак протеста Третьяков объявил сухую голодовку и проводил пикет. Накануне к нему приехал председатель думы ХМАО, секретарь окружного отделения партии Борис Хохряков и убедил кандидата прекратить голодовку.

Напомним, на вакантный депутатский мандат в Нефтеюганске претендуют 10 кандидатов.