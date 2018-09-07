07 Сентября 2018
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

Нефтеюганский суд вернул на выборы голодавшего "единоросса"

Нефтеюгаский суд удовлетворил апелляционную жалобу на решение о снятии с выборов кандидата в депутаты гордумы Дмитрия Третьякова. Кандидат от "Единой России" восстановлен в правах, передает корреспондент Накануне.RU.

Третьяков может продолжать агитацию, его фамилия будет в бюллетене на довыборах депутат 9 сентября, сообщили в ТИК Нефтеюганска.

Ранее суд снял кандидата с выборов из-за раздачи воздушных шаров, которые посчитал подкупом избирателей. Выпуск продукции был оплачен из избирательного фонда и согласован с избиркомом.

В знак протеста Третьяков объявил сухую голодовку и проводил пикет. Накануне к нему приехал председатель думы ХМАО, секретарь окружного отделения партии Борис Хохряков и убедил кандидата прекратить голодовку.

Напомним, на вакантный депутатский мандат в Нефтеюганске претендуют 10 кандидатов.


Теги: Дмиитрий Третьяков, голодовка, избирательная комиссия, выборы депутата Нефтеюганска



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Нефтеюганский суд вернул на выборы голодавшего "единоросса"

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Ранее 05.09.2018 09:58 Мск В Югре "единоросс" объявил сухую голодовку из-за снятия с выборов

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