МЧС не подтвердило возгорание вагона на станции "Тимирязевская"

Сообщение о загорании в вагоне поезда метрополитена на станции "Тимирязевская" не подтвердилось. Об этом сообщает столичный главк МЧС в Twitter.

"Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу. После проверки загорание не обнаружено", - говорится в сообщении.

07.09.2018 года в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании в вагоне поезда метрополитена на станции Тимирязевская. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу. После проверки загорание не обнаружено. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 7 сентября 2018 г.

Ранее "Интерфакс" передал о том, что в Москве на станции метро "Тимирязевская" загорелся вагон поезда.