На Среднем Урале вынесен приговор одному из подростков, обвиняемых в жесткой расправе над инвалидом

На Среднем Урале вынесен приговор одному из подростков, обвиняемых в жесткой расправе над инвалидом в Березовском. Юноша осужден по другому делу.

Напомним, тело убитого Дмитрия Р. было найдено 10 августа в районе гаражей на улице Исакова. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет, всем им предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Позднее троих взяли под стражу, а одного отправили под домашний арест. Однако адвокаты обжаловали это решение, и Свердловской облсуд отпустил еще одного домой.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель Березовского городского суда Альфия Романова, сегодня одному из обвиняемых подростков был вынесен приговор по другому делу.

"За угон автомобиля ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы", - уточнила представитель суда.

Напомним, жители Березовского, потрясенные расправой над инвалидом, хотели выйти на митинг, но позже отказались от этой идеи.