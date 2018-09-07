Путин встретился с Эрдоганом в Тегеране

Президент России Владимир Путин и главаТурции Реджеп Эрдоган провели встречу перед саммитом с участием лидеров Ирана и Турции.

Встреча, главной темой которой является ситуация в Сирии, прошла в Международном конгресс-центре в Тегеране, передает РИА Новости.

Напомним, в Иране 7 сентября состоится Третья трехсторонняя встреча глав-государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

В Кремле сообщали, что Путин обсудит с президентами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшие совместные усилия по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.