07 Сентября 2018
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Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

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Политика За рубежом

Путин встретился с Эрдоганом в Тегеране

Президент России Владимир Путин и главаТурции Реджеп Эрдоган провели встречу перед саммитом с участием лидеров Ирана и Турции.

Встреча, главной темой которой является ситуация в Сирии, прошла в Международном конгресс-центре в Тегеране, передает РИА Новости.

Напомним, в Иране 7 сентября состоится Третья трехсторонняя встреча глав-государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

В Кремле сообщали, что Путин обсудит с президентами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом дальнейшие совместные усилия по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.


Теги: владимир путин, тегеран, реджеп эрдоган



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Путин встретился с Эрдоганом в Тегеране

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