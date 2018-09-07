КХЛ распределит между клубами рекордные 400 млн рублей. В лидерах - "Ак Барс"

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сегодня утвердил распределение между клубами доходов, которые были получены лигой от реализации телевизионных прав. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КХЛ, всего будет распределено более 400 млн руб. с НДС.

Так, лига продолжает практику, начатую с сезона 2014/2015. Напомним, что в том сезоне клубы получили 114 млн руб. с НДС, в сезоне 2015/2016 – 243 млн руб., в сезоне 2016/2017 – 350 млн руб. с НДС (252 млн. руб. с НДС от продажи ТВ-прав, а также дополнительные 100 млн. руб. с НДС по результатам финансово-хозяйственной деятельности лиги).

Принципы распределения доходов от реализации ТВ-прав

По итогам прошлого сезона было принято решение распределить между клубами деньги в сумме 349,5 млн руб. с НДС, вырученные от продажи ТВ-прав. Дополнительные средства по результатам финансово-хозяйственной деятельности КХЛ составили 51,0 млн руб. с НДС.

В основу распределения средств заложен принцип посещаемости игр клубов-участников регулярного чемпионата.

Распределение доходов от реализации ТВ-прав между клубами, сезон 2018/2019

Таким образом больше всего средств получил "Ак Барс" (45,9 млн руб.), а меньше всего - "Югра" (7,6 млн руб.), которая была исключена из лиги.