07 Сентября 2018
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На Среднем Урале пропал мужчина, работавший вахтовым методом в ХМАО

На Среднем Урале сотрудники полиции Серова совместно с МЧС и волонтерами обследуют леса и труднодоступные окрестности с целью обнаружения местонахождения пропавшего накануне местного жителя.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, разыскивается Роман Скурихин 1972 года рождения. В воскресенье, 2 сентября, около 15 часов он с супругой отправился в лес за грибами в район Кислевского водохранилища и профилактория "Росинка", но домой женщина вернулась одна.

мужчина, розыск(2018)|Фото: В.Н. Горелых

По данным полковника Горелых, потерявшийся грибник работает вахтовым методом водителем нефтевоза в Когалыме (ХМАО). О случившемся жена сообщила сразу в дежурную часть территориального ОВД. На поиски ориентированы патрульные наряды ППС и ДПС, волонтеры и спасатели.

полиция, МВД, лес, розыск(2018)|Фото: В.Н. Горелых

В тот день мужчина был одет: в синие джинсы, клетчатую рубашку цвета хаки, черные сапоги, темный пиджак. При себе имеет сотовый телефон, ключи от автомобиля с логотипом "Ниссан", брелок от сигнализации "Шерхан" в прорезиненном чехле ярко-зеленого цвета.

Всем, кто располагает сведениями о возможном местонахождении Романа Скурихина, следует сообщить об этом в полицию Серова по телефонам 02 и 102 - с любого оператора мобильной связи, а также 8 (34385) 90-230.


Теги: грибник, пропал, розыск, полиция



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На Среднем Урале пропал мужчина, работавший вахтовым методом в ХМАО

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