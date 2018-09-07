СМИ: Окружение Захарченко покинуло ДНР

Министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, считавшийся одним из главных претендентов на пост главы республики, покинул Донецк и выехал в Россию. Вместе с ним уехали советники погибшего Александра Захарченко Александр Казаков и Александр Пашин, сообщают российские и украинские СМИ.

Такие меры были приняты в целях безопасности. Возвращаться в Донецк в ближайшее время Тимофеев и Казаков не планируют, сообщает источник "Интерфакса".

Как сообщало Накануне.RU, сегодня новым врио главы ДНР был назначен Денис Пушилин. Тимофеев был обвинен в захвате собственности почти на миллиард рублей.