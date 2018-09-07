07 Сентября 2018
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Политика В бывшем СССР В бывшем СССР ДНР и ЛНР ДНР и ЛНР

Зампреда Совмина ДНР Тимофеева обвинили в захвате собственности почти на миллиард рублей

Министерство налогов и сборов ДНР по указанию главы ведомства и зампреда Совмина Александра Тимофеева присвоило собственность одного из крупнейших предприятий в сфере АПК - ООО "Колос Д". Об этом заявил его директор Вадим Савенко.
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По его словам, Тимофеев использовал доверие, которым пользовался у высшего руководства ДНР, для личного обогащения и укрепления своих позиций.

Захват будто бы произошел в ноябре 2017 года. По состоянию на 1 июля 2018 года "Колос Д" потерял совокупно 850 млн рублей, отметил Савенко. Почему он не обращался в правоохранительные органы раньше, директор заявил, что боялся, так как те, кто обращались, оказывались "в подвалах".

Кроме того, Савенко обвинил Тимофеева в том, что тот захватил контроль над торговлей в ДНР, получая с этого прибыль, а также многие здания в центре Донецка.

Поскольку Тимофеев считался главным претендентом на пост главы ДНР, то это заявление, сделанное в день назначения Дениса Пушилина новым врио главы республики, говорит о том, что Тимофеева решено не допускать к выборам или ударить по его рейтингу, предотвратив его возможное избрание.


Теги: ДНР, Александр Тимофеев, собственность



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Зампреда Совмина ДНР Тимофеева обвинили в захвате собственности почти на миллиард рублей

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