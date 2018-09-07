СМИ: В московском метро загорелся вагон поезда

В Москве на станции метро "Тимирязевская" загорелся вагон поезда, передает "Интерфакс".

Пожарные уже выехали на место ЧП, сообщили в столичном главке МЧС РФ. О пострадавших не сообщается.

Сегодня утром на Московском центральном кольце произошел сбой в движении.

Сообщалось, что поезда, следующие по часовой стрелке, по техническим причинам временно проходят станции Шоссе Энтузиастов, Соколиная гора, Измайлово и Локомотив без посадки и высадки пассажиров.