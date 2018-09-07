В Тюмени избирком отказался регистрировать инициативную группу коммунистов по проведению референдума по пенсионной "реформе"

Избирательная комиссия Тюменской области отказала в регистрации инициативной группы представителей КПРФ, желавшей провести референдум по пенсионной "реформе", передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом в своем Facebook рассказал член избиркома Александр Лобов. Он уточнил, что предложенный коммунистами вопрос "Согласны ли Вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июня 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?" аналогичен по формулировке вопросу другой инициативной группы, которой референдум провести разрешили.

Напомним, 25 августа в конференц-зале Тюменского областного совета профсоюзов для формирования инициативной группы собралось 119 активистов. Председателем на собрании выступила лидер обкома, депутат областной думы Тамара Казанцева. За три часа были нотариально заверены подписи. На учредительном заседании присутствовал представитель комитета по делам национальностей. 27 августа необходимый пакет документов сдан в избирательную комиссию Тюменской области.