На Среднем Урале наградили лучших сотрудников дежурных частей территориальных ОВД

Глава ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин провел церемонию награждения победителей конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" среди сотрудников дежурных частей территориальных ОВД. Об этом Накануне.RU рассказал пресс-секретарь областного полицейского Главка Валерий Горелых.

По его сведениям, "золото", "серебро" и "бронзу" завоевали в упорной борьбе старшие лейтенанты полиции Евгений Скутин из Артемовского, Сергей Галицких из Первоуральска и старшина полиции Екатерина Подтяпурина из ОВД Кировграда. Состязания проходили на базе Центра профессиональной подготовки регионального полицейского Главка, расположенного в Нижнем Тагиле.

За право называться лучшим по профессии соревновались 13 представителей различных территориальных отделов МВД области. Стражи порядка демонстрировали навыки умения применять боевые приемы, метко стрелять из табельного оружия, показывали знания нормативной ведомственной базы и медицинскую подготовку.

"За мастерство и профессионализм победителям конкурса генерал Бородин вручил памятные подарки. Представители руководства оперативного управления, это подразделение, которое курирует все дежурные части области, тепло поздравили лидеров соревнований, пожелали им не останавливаться на достигнутом. Кроме того, в рамках повседневных будней поддерживать свое мастерство и работать таким образом, чтобы жители вверенных территорий реально понимали, что на страже их интересов при столкновении с криминалом стоят настоящие защитники, готовые незамедлительно прийти на помощь в любую трудную минуту", - отметил полковник Горелых.