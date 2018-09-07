07 Сентября 2018
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Политика ДНР и ЛНР

Временным главой ДНР назначен Пушилин

Народный Совет Донецкой народной республики досрочно снял полномочия с главы ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью. Одновременно Народный Совет ДНР назначил исполняющим обязанности главы ДНР Дениса Пушилина до проведения выборов.

Внеочередные выборы главы ДНР назначены на 11 ноября 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парламента.

В этот же день состоятся очередные выборы Народного Совета.

Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" 31 августа. Сразу после этого исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, который ранее занимал пост вице-премьера республики.

Ранее сам Пушилин связал судьбу предстоящих выборов главы и парламента с продлением киевского закона об особом статусе Донбасса.

По его словам, если Киев не продлит действие закона, это будет означать отказ от Минских соглашений, "а значит, от перспективы выстроить между Киевом и Донбассом договорные отношения". Для этого, подчеркнул Пушилин, и нужно будет провести выборы, в том числе муниципальные.

Кроме того, он заявил, что может состояться референдум с вопросом о независимости ДНР.


Теги: денис пушилин, донецкая народная республика



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Временным главой ДНР назначен Пушилин

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