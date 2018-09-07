07 Сентября 2018
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Политика

"Маневр" сократит переработку на российских НПЗ на 30 млн тонн

К 2024 г. – моменту завершения налогового маневра – объемы нефтепереработки в России могут сократиться на 30 млн т. Выпуск продукции уменьшится на НПЗ, которые не успеют провести модернизацию, рассказал заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин на тематической сессии Московского финансового форума. Несмотря на это Минэнерго как и Минфин удовлетворены ходом налогового маневра, без которого, по мнению чиновников, сохранить профицит топлива на внутреннем рынке было бы невозможно, передает корреспондент Накануне.RU.

К моменту завершения налогового маневра будет отменена экспортная пошлина, для повышения маржинальности переработки с 2019 г. будут введены обратные акцизы – получить их смогут НПЗ, которые выпускают необходимые объемы топлива класса "Евро 5". По словам Сорокина, шестилетний период завершения маневра связан с тем, что государство не могло ставить под удар НПЗ, работающие без нужного уровня модернизации – предприятия брали кредиты и строили планы при старых правилах игры.

Уже в следующем году произойдет снижение первичной переработки, сказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"По нашим прикидкам, две трети от тех заводов, которые не должны бы получать отрицательный акциз из-за низкого уровня выпуска бензина, в 2019 годе его уже не получат", - отметил он.

В целом выпуск продукции на НПЗ к 2024 г. может сократиться на 30 млн т, сказал Павел Сорокин, при этом ввод новых перерабатывающих мощностей это падение не компенсирует.

10-15 млн т придется на мини-НПЗ, которые не модернизируются, еще 15-20 млн т – находятся в зоне риска, рассказал замминистра.

Ачинский НПЗ Роснефти, НПЗ, переработка, нефтепереработка(2016)|Фото: Пресс-служба Ачинского НПЗ

"Мы все знаем программу строительства НПЗ, на ряде из них будут вводы "первички". Если не возникнет форс-мажора то переработка может стабилизироваться на уровне 260-265 млн т. Это позволит закрыть внутреннюю потребность и экспортировать", - рассказал Сорокин. При этом 70% выхода будет приходиться на светлые бензины.

Представители нефтяных компаний также не стали критиковать завершение маневра, обратив внимание лишь на два принципиальных момента: долгосрочном сохранении правил и недопустимости применения "кнута" в виде увеличения вывозной пошлины на бензин. Напомним, меру Правительство может вводить в ручном режиме при резких скачках цен на внутреннем рынке.

"Сейчас существует профицит бензина на рынке, который сохранится в ближайшие несколько лет. Если экономика будет расти запланированными темпами, то запасов бензина у нас не будет через 7-8 лет. Значит, нужно создавать условия для модернизации НПЗ, чтобы не иметь дефицита", - отметил Павел Сорокин.


Теги: налоговый маневр, Московский финансовый форум, НПЗ, переработка,



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"Маневр" сократит переработку на российских НПЗ на 30 млн тонн

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