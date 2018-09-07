07 Сентября 2018
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Пропавший малазийский "Боинг" начнут искать в джунглях Камбоджи

"Боинг 777", бесследно исчезнувший 8 марта 2014 г., планируют искать в джунглях Камбоджи.
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Неофициальное издание КПК Global Times сообщает, что китайская компания планирует использовать 10 гражданских спутников для поиска в джунглях обломков лайнера. В четверг на нескольких спутниковых снимках с территории Камбоджи китайские учёные обнаружили нечто, напоминающее обломки самолёта. Однако высокая облачность в этом районе значительно снизила качество фотографий, поэтому решено провести дополнительную съёмку.

С другой стороны, если это будут действительно обломки МН 370, остаётся непонятным, как его падение осталось незамеченным для местных военных и диспетчеров.

The Paper сообщает, что спутниковое созвездие "Цзилинь - 1", сфотографировавшее предполагаемые обломки, вновь окажется над этой точкой Камбоджи через неделю. Спутники "Цзилинь-1" используются для дистанционного зондирования Земли и способны с высоким разрешением фотографировать объекты от 0,72 кв.м и используются для мониторгинга состояния лесного фонда и сельского хозяйства, а также для наблюдения за последствиями природных катаклизмов, например, наводнений в Лаосе и извержения вулканов на Гавайях.

Напомним, "окончательный отчёт" малазийского правительства по рейсу МН 370 констатировал нарушения в работе малазийских и вьетнамских диспетчеров. Поиски лайнера были прекращены, однако отчёт по итогам расследования фактически не содержал никакой новой информации. Кроме того, до сих пор не установлено место крушения лайнера, не найдены чёрные ящики и тела пассажиров и членов экипажа.


Теги: Малайзия, Боинг, MH 370



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Пропавший малазийский "Боинг" начнут искать в джунглях Камбоджи

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