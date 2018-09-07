07 Сентября 2018
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Общество Челябинская область

Миллиардер Константин Струков стал почетным гражданином Челябинской области

Депутат ЗСО и владелец "Южуралзолото" Константин Струков стал почетным гражданином Челябинской области. Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский, передает корреспондент Накануне.RU.

Почетное звание Струкову присвоено за большой вклад в социально-экономическое развитие Челябинской области и повышение ее авторитета.

"Присвоить почетное звание "Почетный гражданин Челябинской области" Струкову Константину Ивановичу - президенту общества с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания ЮГК", - говорится в сообщении.

Напомним, за 2017 году депутат задекларировал доход в размере более 3,3 млрд руб.


Теги: Константин Струков, депутат ЗСО, звание, почетный гражданин,



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Миллиардер Константин Струков стал почетным гражданином Челябинской области

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