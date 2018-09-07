Для уволенных работников "Завода МДФ" готово 522 вакансии

На заседании правительства Югры прозвучала информация о реализации "дорожной карты" по выводу из кризиса "Завода МДФ", передает корреспондент Накануне.RU.

Начиная с 25 июня, дважды в неделю, во вторник и пятницу с 9 до 12 часов, в Мортке работает выездной консультационный пункт. Он помогает работникам предприятия, которые потеряли места, устроиться после увольнения. По состоянию на 1 сентября, получили консультации и опрошены 272 из 275 человек, с тремя нет связи. Из них 119 опрошенных заявили, что не нуждаются в помощи центра занятости, 59 – о согласии работать вахтовым методом, 40 – о согласии на переобучение, 11 – о желании оформить досрочную пенсию, двое решили переехать в другие регионы.

Различные предприятия заявили о том, что имеют 522 вакансии по профессиям рабочих, из них 91 актуальна, 229 будут актуальны в четвертом квартале года, 145 – с 2019 г., 57 – с 2020 г. Речь идет о "НК "Конданефть" (45 вакансий), ТК "Сибирский регион" (4 вакансии), "Промэкс-групп" (12 вакансий), "ПлавСтройОтряд-34" (21 вакансия), "РН-Юганскнефтегаз" (192 вакансии), "Урайское УТТ" (65 вакансий), НК "Роснефть" (183 вакансии). В августе прошла мини-ярмарка вакансий. На ней "Хозяйственная служба администрации городского поселения Мортка" предложила шести работникам завода устроится на оплачиваемые общественные работы. Подобрано шесть кандидатур для трудоустройства в сентябре.

К переобучению приступили 10 человек. Среди мест получения новых навыков – Урайский политехнический колледж (слесарь по ремонту технологических установок), повар в местном агропромышленном колледже и другие. Из четырех находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, трое отказались: один уехал с семьёй на постоянное место жительства в другой регион России, двое получили новую работу, еще один отправится на переобучение в октябре. Сейчас штат завода – 56 человек. Уволено 232 человека. Из них большинство – 214 – по соглашению сторон.

Для использования существующих производственных мощностей и леса для создания высокотехнологичного деревоперерабатывающего производства на площадке завода МДФ в Кондинском лесничестве возможно сформировать лесные участки для заготовки древесины. Речь идет о четырех участках площадью от 13,5 до 73,8 тыс. га, каждый год с них можно будет получать от 15 до 123 тыс. "кубов" древесины. Концепцию развития лесоперерабатывающего производства разработала компания "Костромалеспроект".

Информация принята к сведению.

Напомним, завод МДФ в поселке Мортка Кондинского района прекратил свою работу: практически все элементы деревообрабатывающего производства находятся в аварийном состоянии, а само предприятие – под угрозой банкротства из-за многочисленных долгов. Окружные власти пообещали, что ни один из 285 человек не останется без работы, места им предложили нефтяники. Также заводчане смогут бесплатно пройти переподготовку и дополнительное обучение.

По словам заместителя губернатора ХМАО Алексея Забозлаева, перспективы создания нового производства на площадке завода оценивала компания Siempelkamp. Он предложил создать специальную рабочую компанию, которая займется управлением имущественным комплексом предприятия. На предприятии введено наблюдение, конкурсным управляющим стал Евгений Саньков.