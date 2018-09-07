Самый дорогой страховой случай в 2018 году был зафиксирован у жительницы Челябинска, отдыхающей в Германии

В Ассоциации туроператоров России назвали самый дорогой страховой случай с российскими туристами в 2018 году. Так, на оказание помощи жительнице Челябинска, путешествующей в Германии, понадобилось 100 тыс. евро, сообщили Накануне.RU в пресс-службе АТОР.

Как подчеркивают в Ассоциации, это первый случай, когда была израсходована вся сумма страхового полиса. Расходы в размере 7,9 млн руб. оплатила страховая компания ERV.

Отмечается, что туристка, которая находилась на отдыхе в Германии, 27 июля обратилась в сервисный центр страховщика. "Она была доставлена в больницу на "карете скорой помощи" с жалобами на острую боль в груди. Врачами был диагностирован острый инфаркт миокарда. Пациентке потребовалась срочная операция на сердце. В больнице не было необходимого оборудования для столь сложного хирургического вмешательства, и по этой причине была организована транспортировка в другое медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В АТОР сообщили, что после операции она провела в больнице больше трех недель в реанимации в тяжелом состоянии. "Но, несмотря на предоставленное лечение, возникли послеоперационные осложнения, в результате которых нарушился сердечный ритм и общее состояние пострадавшей ухудшилось", - отметили в ассоциации.

После этого жительница Челябинска была доставлена бортом санавиации для дальнейшего лечения в Россию.

Страховщик пояснил, что общая сумма страхового случая сложилась из расходов на госпитализацию и хирургическое вмешательство (почти 70 тыс. евро) и расходов на самолет санавиации и транспортировку до медицинского учреждения в Челябинске (30 тыс. евро).

Ранее самым дорогостоящим страховым событием страховой компании был случай в Таиланде, который произошел зимой текущего года с супружеской парой из России. Итоговая сумма возмещения составила более 4 млн рублей.