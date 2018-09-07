07 Сентября 2018
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Происшествия Свердловская область

На озере Шарташ в Екатеринбурге массово погибла рыба

В Екатеринбурге на озере Шарташ массово погибла рыба. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились сегодня в соцсетях.

"Шарташ сегодня. Что-то случилось с рыбой", - говорится в паблике "Интересный Екатеринбург". Также приложены фотографии с мертвой рыбой.

Один из пользователей предположил, что водоем слишком грязный.

"Как результат обилие сине-зеленых водорослей, активно поглощающих кислород из воды. Рыба просто задыхается. Стандартная проблема для множества озер страны", - отмечает он.

рыба, озеро Шарташ(2018)|Фото: vk.com/inburg

Получить оперативный комментарий по ситуации в министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области не удалось. Накануне.RU направило в ведомство официальный запрос.

Напомним, ранее сообщалось, что на Среднем Урале разработан проект экологической реабилитации семи водоемов. Среди них есть и озеро Шарташ. Однако уже решено, что реализация проекта начнется с Черноисточинского водохранилища.


Теги: рыба, озеро Шарташ, Екатеринбург



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На озере Шарташ в Екатеринбурге массово погибла рыба

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