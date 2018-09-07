IBU не восстановил в правах Союз биатлонистов России

Международный союз биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).

СБР пока останется временным членом IBU, сообщается в Twitter Международного союза биатлонистов.

The IBU Congress has voted against the Russian Biathlon Union’s application for full IBU membership.



As a result the RBU remains a provisional member of the IBU. — IBU (@biathlonworld) 7 сентября 2018 г.

В декабре 2017 года Совет директоров IBU принял решение Международного олимпийского комитета и согласился с его выполнением. Союз биатлонистов России был переведен на временное членство с ограниченными правами.

Условия восстановления СБР в правах - отмена МОК решения об отстранении российского олимпийского комитета, отсутствие новых антидопинговых нарушений, сотрудничество СБР по всем расследованиям, связанным с допингом.

При этом, напомним, этап Кубка мира в Тюмени и два российских этапа Кубка IBU отменены не были.