IBU не восстановил в правах Союз биатлонистов России
Международный союз биатлонистов (IBU) отказался восстанавливать в правах Союз биатлонистов России (СБР).
СБР пока останется временным членом IBU, сообщается в Twitter Международного союза биатлонистов.
The IBU Congress has voted against the Russian Biathlon Union’s application for full IBU membership.— IBU (@biathlonworld) 7 сентября 2018 г.
As a result the RBU remains a provisional member of the IBU.
В декабре 2017 года Совет директоров IBU принял решение Международного олимпийского комитета и согласился с его выполнением. Союз биатлонистов России был переведен на временное членство с ограниченными правами.
Условия восстановления СБР в правах - отмена МОК решения об отстранении российского олимпийского комитета, отсутствие новых антидопинговых нарушений, сотрудничество СБР по всем расследованиям, связанным с допингом.
При этом, напомним, этап Кубка мира в Тюмени и два российских этапа Кубка IBU отменены не были.