07 Сентября 2018
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Минфин не поддерживает дополнительные льготы нефтяникам: "Мы не сможем оправдаться перед гражданами"

Министерство финансов не поддерживает идею увеличения компенсаций нефтяным компаниям в рамках налогового маневра. Об этом на Московском финансовом форуме заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов Российской Федерации Алексей Сазанов, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее стало известно, что отрасль может получить до 200 млрд руб. от корректировки условной стоимости бензина в демпфирующем механизме. Увеличится сумма компенсаций за разницу между внутренними ценами на топливо и экспортными.

Проект сформирован в Минэнерго, однако, Минфин его не поддерживает.

"Мы не можем оправдать дополнительные льготы нефтяникам перед гражданами в сегодняшней ситуации", - заявил Сазанов.

"Никаких дополнительных денег. Это нонсенс в нашей ситуации. Если посмотреть на денежный поток в отрасли - 2,3 трлн руб. ожидается по 2018 г., то о каких дополнительных льготах можно говорить?" - категорично заявил Алексей Сазанов.


Теги: демпфир, налоговый маневр, Минфин, Сазанов, Московский финансовый форум



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Минфин не поддерживает дополнительные льготы нефтяникам: "Мы не сможем оправдаться перед гражданами"

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