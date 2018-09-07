На Среднем Урале спасли грибника, заблудившегося в лесу

Сотрудники полиции ОВД Полевского сегодня ночью спасли местного жителя, который заблудился в лесу недалеко от Глубоченского пруда во время сбора грибов. Об этом рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, тревожный сигнал поступил вечером в единую службу спасения. Молодой человек еще днем отправился на автомобиле за грибами и заблудился. Мужчина уже решил заночевать в лесу, так как было темно, а связи на телефоне не было. Однако грибник вспомнил про службу спасения 112.

Одна из розыскных групп совместно с нарядом пожарной части направилась к месту нахождения автомобиля заблудившегося мужчины. С помощью сигнальных ракет и звука сирены лесник вышел к своим спасателям.

Таким образом, потерявшегося удалось найти под утро следующего дня.