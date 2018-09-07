07 Сентября 2018
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Экономика Свердловская область

Свердловское правительство решает вопрос "реанимации" БЭМЗа

Правительство Свердловской области сегодня, 7 сентября, решат судьбу проблемного "Баранчинского электромеханического завода имени Калинина" (БЭМЗ), у которого возникли финансовые трудности, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"Стало известно, что сегодня в правительстве соберутся инвесторы и кредиторы, ведь завод много кому должен, будут обсуждать судьбу БЭМЗа. Кроме того, военные приёмщики проверят завод после обеда", - рассказала Накануне.RU член общественного совета в Кушве Иннеса Варламова.

Получить оперативный комментарий от самого завода не получилось. В правительстве региона заверили, что об итогах встречи проинформируют СМИ.

Собрание должны были провести ещё 17 августа, но его решили перенести: скорее всего это было связано с тем, что на встрече мог присутствовать губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, но у него на тот момент проходило совещание в Тюмени.

Также свердловский минпром направил обращение в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой помочь решить вопрос с заводом.

Напомним, что завод погряз в долгах и оказался в ситуации, близкой к тому, что происходило с ним в 2009 г. За долг в 37 млн руб. предприятие могут отключить от электричества, ранее стало известно, что Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск "ЭнергосбыТ Плюс" к БЭМЗу. Помимо этого, как стало известно Накануне.RU, завод скопил долги по зарплате на 32 млн руб., возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны 520 сотрудников. Люди не получали зарплату уже пять месяцев. Объявлено о сокращении 200 работников, а из-за невыплаты зарплаты более 100 сотрудников написали заявление о приостановке работы.

Как уже заявлял Накануне.RU министр промышленности региона Сергей Пересторонин, собственники и управляющий аппарат за последние годы "вынесли с этого предприятия всё, что только можно".


Теги: БЭМЗ, завод, Кушва, уголовное дело, проверка, рабочие, долг, Сергей Пересторонин



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Свердловское правительство решает вопрос "реанимации" БЭМЗа

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