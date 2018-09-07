"Слабая сейсмическая активность продолжается". Жители Катав-Ивановска сообщили о новых подземных толчках

Жители Катав-Ивановска сегодня утром сообщили о новых подземных толчках. В лаборатории природно-техногенной сейсмичности Горного института УрО РАН подтвердили, что слабая сейсмическая активность продолжается, последний афтершок был зафиксирован вчера днем.

"6.09 снова незначительный толчок, звенит посуда в шкафу", - сообщили жители в соцсети.

"Слабая сейсмическая активность продолжается, сегодня в 06.08 по местному времени некоторые жители Катав-Ивановска чувствовали легкое дрожание почты непродолжительное время, в других населенных пунктах это не ощущалось. По данным сейсмостанций, за 6 сентября последний афтершок был в 10.55 местного времени, за 7 сентября данные будут обработаны завтра", – сообщил ТАСС сотрудник лаборатории природно-техногенной сейсмичности Филипп Верхоланцев

Также ученые уточнили эпицентр землетрясения, которое произошло ночью 5 сентября. Он находился в 10-15 км на северо-запад от Катав-Ивановска рядом с селом Карауловка.

"Информация была уточнена по данным обработки станций Уральской сейсмологической сети", - сообщил ТАСС Филипп Верхоланцев.

По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, землетрясение было магнитудой 5.4, интенсивность в эпицентре - 6 баллов. После основного толчка было зафиксировано 19 афтершоков, в том числе один магнитудой 4.7.

Как ранее сообщало Накануне.RU, сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 10 км в Катав-Ивановском районе в 03.58 5 сентября в 1,5 км от поселка Орловка. Подземные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска и Челябинской области, а также в Свердловской области и Башкирии. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, начали трескаться стены, посыпалась штукатурка, падала посуда. Некоторые жители выбегали из дома на улицу. В 12.27, по данным федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", в Катав-Ивановском районе произошла повторно сейсмическая активность интенсивностью 4,6.