07 Сентября 2018
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В Кузбассе подтопило шахту: идет эвакуация горняков

В Кемеровской области подтопило один из участков шахты имени Тихова. Идет эвакуация горняков.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, сейчас на поверхность выведены 73 горняка, остается вывести еще 180 человек.

Отмечается, что со всеми шахтерами есть связь, жертв и пострадавших нет.

Напомним, 16 августа на шахте "Обуховская" в городе Зверево произошел взрыв. В результате погиб проходчик, еще пять человек получили травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП и изъяли нужные им документы.


Теги: шахта, подтопление, эвакуация



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В Кузбассе подтопило шахту: идет эвакуация горняков

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