07 Сентября 2018
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
От издателя Политика Экономика Общество Образование Культура Происшествия Экспертное мнение Армия и ВПК Религия Портреты Спорт Наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

"Охота на медведя": давят "красного губера"

Главное сейчас

Новости все материалы

Реклама от YouDo

Общество Крым

В Армянске на две недели приостановили работу образовательных учреждений

Учебный процесс в образовательных учреждениях крымского Армянска приостановили на две недели из-за выбросов химикатов на территории города, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что детей направили в оздоровительные учреждения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, из-за выброса химикатов, предположительно, с завода "Крымский Титан" в Армянске, возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, из шести населенных пунктов (Армянск, Волошино, Перекоп, Суворово, Пятихатки и Филатовка) в 13 детских оздоровительных учреждений министерств здравоохранения и образования республики направлены 3 тыс 837 человек, в том числе 2 тыс. 872 ребенка.

"Учебный процесс в образовательных учреждениях городского округа Армянск приостановлен на 14 суток", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, позднее эксперты предположили, что начавшиеся в Крыму дожди приведут к выпадению кислотных осадков, в результате чего атмосфера очистится от сернистого ангидрида, который испарился из кислотного накопителя на заводе "Крымский титан".


Теги: Армянск, выбросы, химикаты, МЧС



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Армянске на две недели приостановили работу образовательных учреждений

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поможет ли наполнение Пенсионного фонда изъятыми деньгами коррупционеров?

Результаты 1

Мнения из сети


Наши спецпроекты