В Армянске на две недели приостановили работу образовательных учреждений

Учебный процесс в образовательных учреждениях крымского Армянска приостановили на две недели из-за выбросов химикатов на территории города, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на МЧС России.

Отмечается, что детей направили в оздоровительные учреждения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, из-за выброса химикатов, предположительно, с завода "Крымский Титан" в Армянске, возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, из шести населенных пунктов (Армянск, Волошино, Перекоп, Суворово, Пятихатки и Филатовка) в 13 детских оздоровительных учреждений министерств здравоохранения и образования республики направлены 3 тыс 837 человек, в том числе 2 тыс. 872 ребенка.

"Учебный процесс в образовательных учреждениях городского округа Армянск приостановлен на 14 суток", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, позднее эксперты предположили, что начавшиеся в Крыму дожди приведут к выпадению кислотных осадков, в результате чего атмосфера очистится от сернистого ангидрида, который испарился из кислотного накопителя на заводе "Крымский титан".