В Перми дочь депутата отстранили от учебы из-за розовых волос

Дочь депутата пермской городской думы Надежды Агишевой, которая учится в гимназии №4, не пустили на занятия из-за цвета волос, передает корреспондент Накануне.RU.

Агишева опубликовала в своем Facebook распоряжение директора гимназии Татьяны Дьяковой. В нем говорится о том, что девочка нарушила правила учебного заведения: она покрасила волосы в розовый цвет и подобрала в тон одежду, на которой не было эмблемы гимназии. За это она отстранена от занятий "до устранения нарушений".

На 18.30 назначена встреча с родителями школьницы, которым расскажут о том, как их дочь должна выглядеть на занятиях, а также обсудят форму обучения на время отстранения от занятий.