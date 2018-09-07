07 Сентября 2018
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В Перми дочь депутата отстранили от учебы из-за розовых волос

Дочь депутата пермской городской думы Надежды Агишевой, которая учится в гимназии №4, не пустили на занятия из-за цвета волос, передает корреспондент Накануне.RU.

Агишева опубликовала в своем Facebook распоряжение директора гимназии Татьяны Дьяковой. В нем говорится о том, что девочка нарушила правила учебного заведения: она покрасила волосы в розовый цвет и подобрала в тон одежду, на которой не было эмблемы гимназии. За это она отстранена от занятий "до устранения нарушений".

На 18.30 назначена встреча с родителями школьницы, которым расскажут о том, как их дочь должна выглядеть на занятиях, а также обсудят форму обучения на время отстранения от занятий.


Теги: Надежда Агишева, гимназия №4, розовые волосы



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В Перми дочь депутата отстранили от учебы из-за розовых волос

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