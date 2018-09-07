Пассажирку "Уральских авиалиний" оштрафовали за пьяный дебош на борту

В Екатеринбурге суд оштрафовал 22-летнюю жительницу Московской области за пьяный дебош на борту самолета "Уральских авиалиний". Суд назначил девушке штраф в размере 100 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Известно, что инцидент произошел в марте 2018 года во время рейса Екатеринбург - Пекин. Девушка распивала алкогольные напитки, конфликтовала с бортпроводниками, пыталась закурить сигарету, а также хотела открыть двери запасного выхода самолета в то время, когда он находился в воздухе, тем самым создав угрозу безопасности полёта и пассажиров.

Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве на борту воздушного судна. Но поскольку ранее девушка не привлекалась к уголовной ответственности, а также признала свою вину и извинилась, то суд уголовное дело прекратил и назначил штраф.