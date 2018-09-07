СК заподозрил тушивших "Зимнюю вишню" пожарных в сговоре

Между сотрудниками МЧС может существовать сговор с целью ввести в заблуждение следствие по уголовному делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", заявил представитель СК в суде.

По его словам, показания начальника караула пожарно- спасательной части №2 Сергея Генина, обвиняемого в халатности, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были на пожаре.

Представитель СК также отметил, что "друзья" фигурирующих в деле пожарных "терроризируют потерпевших" в соцсетях, передает ТАСС.

Ранее следователи СКР на суде по делу о пожаре в "Зимней вишне" в Кемерове заявили о случаях давления на потерпевших. Так, пожарные высказывали угрозы в адрес потерпевших.

Кроме того, адвокат потерпевших Надежда Святкина рассказала о случаях мародерства при пожаре. По ее словам, сотрудники МЧС во время тушения пожара выносили вещи потерпевших, которые до сих пор не вернули.