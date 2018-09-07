07 Сентября 2018
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В ЗАТО Озерск директор и бухгалтер завода получили условные сроки за хищение 1,3 млн рублей

В ЗАТО Озерск директора и бухгалтера АО "Завод "АтомСпецМаш" приговорены к условным срокам за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В 2015 году на основании фиктивных документов предприятию из бюджета РФ были перечислены денежные средства (излишне возмещенный НДС) на сумму свыше 1,3 млн рублей, которыми обвиняемые распорядились по собственному усмотрению. В частности, 1 млн руб. они перечислили на счет физического лица.

Суд приговорил их к 3 годам условно с испытательным сроком 2 года каждому. Также они обязаны возместить материальный ущерб.


Теги: хищение, мошенничество, ЗАТО, завод, налоги.



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В ЗАТО Озерск директор и бухгалтер завода получили условные сроки за хищение 1,3 млн рублей

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