Определена подрядная организация по замене лифтов в Пермском крае

Определен подрядчик, который займется заменой лифтового оборудования в многоквартирных домах Пермского края, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс был объявлен краевым фондом капремонта. Победитель аукциона должен установить 275 новых лифтов в регионе.

Для участия заявились четыре компании, заявки двух были отклонены. Победителем аукциона стала "Первая лифтовая компания" из Москвы. Подрядчик предложил цену контракта 641 млн руб. Изначально цена контракта составила 644,2 млн руб.

Отметим, что сегодня в Перми женщина умерла после падения в шахту лифта.