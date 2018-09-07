10 лет и 17 миллионов штрафа: бывшего мэра Йошкар-Олы отправили в колонию за взятки

Суд вынес приговор бывшему мэру Йошкар-Олы Павлу Плотникову. Его признали виновным в незаконном участии в предпринимательской деятельности, а также получении взяток, и надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, в 2005-2015 годах Плотников, занимая различные должности в администрации города (от замначальника отдела комитета по управлению муниципальным имуществом до мэра), через доверенных лиц участвовал в управлении ООО "Региональная управляющая компания", занимавшимся сдачей в субаренду муниципальной недвижимости, которая впоследствии стала собственностью этой организации.

Как удалось выяснить следователям, также чиновник участвовал в управлении ООО "Столица-Строй", ведущем строительство многоквартирных домов в престижных районах Йошкар-Олы. По материалам дела, данным фирмам предоставлялись льготы, преимущества, а также различное покровительство. Следствием установлено, что доход от предпринимательской деятельности обоих юрлиц составил более 300 млн руб.

Также расследование показало, что в 2011 и 2012 годах Павел Плотников получил взятки за оказание содействия в предоставлении земельных участков под строительство в виде трех гаражей, которые были оформлены на мать его супруги. Их общая стоимость составила более 1,3 млн руб.

Суд вынес свой приговор: Плотникову назначено 10 лет лишения свободы и штраф в размере 17 млн руб.

Как сообщало Накануне.RU, в июле этого года было предъявлено обвинение бывшему руководителю налоговой инспекции по городу Йошкар-Оле Владимиру Чекушкину. Ему вменяется получение взятки в крупном размере.