В Петербурге по подозрению в педофилии задержан гражданин США

В Санкт-Петербурге задержан гражданин США, подозреваемый в педофилии, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Как отмечает ведомство, 47-летний американец работает преподавателем английского языка в частной школе для взрослых, и с 2012 года незаконно находится в России.

Инцидент, по факту которого возбуждено уголовное дело, произошел 30 августа 2018 года около одного из домов на улице Уточкина - мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении 9-летнего мальчика.

"Кроме того, задержанный подозревается в совершении аналогичного преступления 3 сентября 2018 года в районе озера Долгое, в отношении 9- летнего мальчика, являющегося инвалидом", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи решают вопрос об аресте жителя США.