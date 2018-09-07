Медведь ранил жителя Югорска

В Югорске медведь напал на человека и ударил его лапой по лицу, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат городской думы Антон Пантин опубликовал в своем Facebook обращение первого заместителя главы Югорска Сергея Голина главам окружного департамента недропользования и природных ресурсов Сергею Филатову и государственного природного заповедника "Малая Сосьва" Борису Предиту. В нем Голин уведомляет Филатова и Предита о том, что в окрестностях Югорска бродит медведь.

По словам вице-мэра, 5 сентября в больницу обратился горожанин с рваной раной нижней губы. Он рассказал медикам, что шел на окраине города по лесу в сторону Советского и встретился с медведем. Когда мужчина стал убегать от животного в сторону "зеленой зоны", медведь ударил его по лицу.

Голин просит обезопасить жителей указанного района Югорска.