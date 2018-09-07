"Уральские пельмени" пожаловались Путину на Нетиевского из-за фотографий

Участники творческого коллектива "Уральские пельмени" направили в адрес президента РФ Владимира Путина письмо с жалобой на экс-директора Сергея Нетиевского. По мнению артистов, Нетиевский оказывает давление на свердловской областной суд, а также на генпрокуратуру с помощью фотографии, которую он выложил в соцсетях. Об этом сообщил в своем Facebook представитель уполномоченного при президенте РФ Анатолий Семенов, с кем и сфотографировался Нетиевский.

Данное письмо адресовано также уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову. В документе сказано, что Нетиевский, будучи директором ООО "ТОО "Уральские пельмени", с 2012 по 2015 гг. причинил компании ущерб в размере 173 млн рублей. По данному факту в марте 2018 года уже было возбуждено уголовное дело.

"После возбуждения уголовного дела в отношении Сергея Нетиевского, он пытается использовать административный ресурс в целях оказания воздействия на судей Свердловского областного суда для принятия решения об отмене постановления о возбуждении уголовного дела", — пишут в письме участники шоу.

По мнению артистов, Нетиевский в последнее время стал активно встречаться с омбудсменом Анатолием Семеновым, что подтверждают фотографии на странице в Facebook экс-директора.

Актеры "Уральских пельменей" опасаются, что Нетиевский "путем использования административно ресурса активно пытается воспрепятствовать правосудию в Свердловском областном суде, и незаконным путем отменить постановление о возбуждении уголовного дела".

Под заявлением свои подписи оставили Сергей Исаев, Сергей Ершов, Александр Попов, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Максим Жрица и Евгений Орлов.