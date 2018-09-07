Верховный суд уточнит позицию по делам об экстремизме в соцсетях

Верховный суд России работает над поправками в свое же постановление о судебной практике по делам об экстремизме в социальных сетях, пишет газета "Ведомости".

Заседание пленума по этому вопросу планируется в сентябре.

В июне в Госдуму был внесен законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты информации в интернете, которая может содержать признаки экстремизма.

Напомним, один из авторов инициативы, депутат Сергей Шаргунов просил президента Владимира Путина обратить внимание на статью 282-ю в УК РФ. По его мнению, статья избыточна, потому что в кодексе есть и другие статьи, которые наказывают за схожие деяния.

По данным источника, в поправках ВС РФ хотят указать, что сама по себе экстремистская публикация или ее репост не свидетельствует о желании автора разжигать вражду. Наличие такой цели должно подтверждаться другими доказательствами.

Также, решая вопрос о наличии у обвиняемого цели разжигания вражды, суд должен учитывать контекст публикации, комментарии, количество просмотров, содержание всего аккаунта и характеристику пользовательской аудитории.

Ранее Накануне.RU сообщало, какие рекомендации по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму разработал СПЧ.