В Москве бывшего высокопоставленного военного судят за мошенничество на 6 млн рублей

В Москве передано в суд уголовное дело о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых оказался бывший начальник топографической службы одной из воинских частей Западного военного округа.

Как сообщили Накануне.RU в Московской городской военной прокуратуре, в 2012-2017 годах офицер, используя доступ в единую базу данных военнослужащих, незаконно внес в нее заведомо ложные сведения о поступлении и прохождении военной службы по контракту трех человек.

Кроме этого, им были внесены реквизиты известных ему банковских карт. Начисленное денежное довольствие и иные выплаты на общую сумму около 6 млн руб. военный похитил, а деньги потратил на себя.

Сейчас дело направлено в Московский гарнизонный военный суд, где будет рассмотрено по существу.