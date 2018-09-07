07 Сентября 2018
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В детские сады и школы Перми тепло придет с 15 сентября

В Перми завершается подготовка к отопительному сезону. В целом, по городу готовность составляет 97,5%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

С 15 сентября тепло будет запущено в школах, детских садах и больницах Перми. После - в домах пермяков.

Заместитель главы администрации Сергей Романов провел заседание штаба по подготовке Перми к отопительному сезону. О готовности объектов к зиме отчитались представители районных администраций. Всего к отопительному сезону было необходимо подготовить более 6 тыс. домов, 280 социальных объектов и более тыс. км тепловых сетей, 390 центрально-тепловых пунктов, 53 котельных.

Полностью готовы к зиме детские сады и школы.

На прошлом заседании штаба глава Перми Дмитрий Самойлов поручил главе Мотовилихинского района подтянуться и исправить ситуацию. Готовность к отопительному сезону у района была ниже 70%. Сегодня Мотовилиха улучшила показатель до 88%. Два района полностью готовы к зиме – Индустриальный и Дзержинский. У остальных районов показатель выше 90%. В настоящее время управляющие компании и ТСЖ сдают паспорта готовности.


Теги: отопительный сезон, подготовка, Дмитрий Самойлов



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В детские сады и школы Перми тепло придет с 15 сентября

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